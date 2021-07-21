Прапор довірили нести відразу двом спортсменам.

Національний олімпійський комітет України назвав імена спортсменів, які понесуть прапор країни на відкритті Олімпіади-2020.

Як повідомив офіційний сайт НОК, прапор України понесуть найдосвідченіші спортсмени збірної. Це олімпійська чемпіонка в кульовій стрільбі Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Прапороносці були обрані в ході загальнокомандних зборів українських спортсменів, які вже прибули в Токіо.

"Ці ігри вже п'яті в моїй кар'єрі. Якщо відверто, то я завжди мріяла виконати цю почесну місію. На відкритті Олімпіади в Токіо серед прапороносців інших країн буде багато титулованих і досвідчених представників кульової і стендової стрільби. Мені приємно бути в їх рядах", - зазначила Костевич.

"Для мене велика честь нести прапор України. Дуже вдячний спортсменам-колегам за довіру і повагу. Позитивно ставлюся до того, що буде два прапороносці. Це прекрасна ініціатива і буде здорово, якщо це стане доброю традицією", - сказав Нікішин.

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Зазначимо, що вперше в історії Олімпійських ігор від кожної країни-учасниці прапор нестимуть по два спортсмени. Це пов'язано з активною позицією МОК щодо відстоювання прав гендерної рівності.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор пройде 23 липня.

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Автор: Антон Дудар