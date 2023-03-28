За її словами, виключити потрібно тільки тих, хто скоював військові злочини.

Спеціальний доповідач ООН у галузі культурних прав Олександра Ксантакі заявила, що російських солдатів, які воюють в Україні, потрібно допустити до участі в Олімпіаді в Парижі, якщо вони не скоювали військових злочинів.

На організованій МОК телеконференції вона заявила, що відсторонені від міжнародних змагань повинні бути тільки росіяни, безпосередньо замішані в злочинах проти людяності або пропаганді війни, пише The Guardian.

"Я не думаю, що має сенс виключати всіх російських солдатів і всіх російських військових. Це дискримінація, оскільки було багато інших спортсменів [з інших країн]... в активних боях, і вони ніколи не були виключені. Однак кожен спортсмен повинен бути виключений, якщо його визнають винним у жорстокості, серйозних порушеннях прав людини під час війни, включаючи злочини проти людства та геноцид. А також можуть бути виключені, якщо будуть визнані винними в пропаганді війни, але в індивідуальному порядку", - заявила вона.

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Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що слова Ксантаки звучали "досить шалено". "І з питань, які вона отримала, стало ясно, що багато інших були шоковані тим, що вона виступає за те, щоб росіяни могли конкурувати, незважаючи на їх незаконну війну", - сказав він.

Участь росіян в Олімпіаді - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску на міжнародні змагання спортсменів з РФ та Білорусі, які не підтримують напад Росії на Україну. Також вони повинні будуть виступати під нейтральним прапором.

У Міністерстві спорту України заявили, що країна має намір бойкотувати літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі, якщо до них допустять росіян і білорусів.

У спільній заяві Україна, Естонія, Латвія, Литва і Польща заявили, що зараз не час розглядати питання про допуск громадян РФ і Білорусі до Оліпійських ігор.

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