Також спортсмен розповів про свою дружину, яка за громадянством є росіянкою.

Український дзюдоїст Богдан Ядов, який буде представляти збірну України на Олімпіаді, розповів, що наразі його батько захищає Україну. За словами спортсмена, він пішов воювати з березня 2023 року у віці 56 років.

"Мій батько півтора року тому сказав, що все життя прожив у цій країні, вона все для нього дала, і він має піти та допомогти, як може", - зазначив він в інтерв'ю проєкту "Чемпіон".

Ядов зазначив, що спочатку батько йому нічого не сказав про своє рішення. За словами дзюдоїста, він хвилюється за нього щодня.

Відео дня

"Звісно, я хвилююсь за нього кожного дня, і тоді хвилювався. Але батько одразу мені пояснив, що хоче допомогти цій країні всім, чим може. Я пишаюсь ним, але сподіваюсь, що скоро він вже повернеться додому, бо я його вже довго не бачив. І я сподіваюся, що він зможе побачити мій виступ. Не знаю як там у нього зі зв'язком. Батько завжди мріяв подивитись Олімпійські ігри та мій виступ. Взагалі, я мріяв, щоб він особисто побачив мій виступ, можливо в Лос-Анджелесі вийде, візьмемо його із собою", - запевнив спортсмен.

Він зауважив, що його батько обмежено придатний, проте робить у збройних силах те, що може.

"Одного разу він розповідав, що допомагав забрати поранених із фронту. Він робить те, що може, а про звання я ніколи не цікавився. Він мені мало що може розповідати. Але я розумію, якщо тато дзвонить у більш менш нормальному настрої, то все добре. Якщо більш сумний, то... Як тоді, коли він сказав про поранених", - сказав спортсмен.

Також Ядов розповів про свою дружину, яка за громадянством є росіянкою. Він наголосив, що вся родина мріє, аби вона нарешті отримала українське громадянство.

"Знаєте, я на початку переймався через те, що вона не отримує його, хоча дуже хоче. В мене була можливість, мені родина дзюдо хотіла допомогти, щоб моя мама та дружина виїхали за кордон і жили в Європі. Але дружина сказала, що вона приїхала в Україну, що ця країна її прийняла, і вона буде тут жити. Вона виїхала тільки на кілька місяців, коли була вагітна, і повернулася сюди народжувати. І зараз вона постійно тут", - підкреслив дзюдоїст.

Він запевнив, що наразі вважає її українкою, адже вона вчить нашу мову та стала набагато краще на ній розмовляти.

"Ми з нею в кіно ходимо, дивимося фільми українською. Для мене та всіх моїх близьких вона українка. Я звісно, сподіваюсь, що мені одного разу зателефонують і скажуть, що твоя дружина може отримати громадянство, але зараз вже не настільки", - додав спортсмен.

Олімпійські ігри-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, українська співачка Джамала виступить на сцені українського дому Volia Space у Парижі з нагоди початку Олімпійських ігор.

"Для мене честь виступати під час проведення Олімпійських ігор на сцені українського дому Volia Spase. У черговий раз маю можливість говорити міжнародній спільноті про нашу боротьбу та важливість перемоги для України. А також поширювати українську музику", - наголосила артистка.

Відомо, що сьогодні, 26 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Україну на Олімпіаді представлять 140 спортсменів, які будуть змагатися у 23 видах спорту. Пряму трансляцію церемонії можна подивитися на телеканалі "Суспільне".

Вас також можуть зацікавити новини: