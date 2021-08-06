Скарбничка української збірної поповнилася однією нагородою, а позиція в медальному заліку погіршилася.

6 серпня на Олімпіаді в Токіо було розіграно 25 комплектів медалей в 11 видах спорту.

Україна завоювала одну медаль - бронзу виграв каратист Станіслав Горуна. Попри ще одну нагороду, у медальному заліку Україна опустилася на 40-е місце.

Підсумки виступу українських спортсменів 6 серпня

Карате

Станіслав Горуна у ваговій категорії до 75 кг пробився до півфіналу з другого місця у своїй підгрупі (здобув дві перемоги при одній нічиїй і одній поразці). В 1/2 фіналу він поступився італійцеві Луїджі Бусі й, таким чином, здобув бронзову медаль.

Українка Аніта Серьогіна не змогла вийти до півфіналу в категорії до 61 кг. Вона стала третьою у своїй групі.

Артистичне плавання

Українки здобули чудовий результат в командному артистичному плаванні. Українська команда (Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко і Єлизавета Яхно) у технічній програмі посіла третє місце, поступившись Китаю і ОКР, але випередивши Японію. Медалі будуть розіграні 7 серпня за підсумками вільної програми.

Веслування

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 метрів кваліфікувалися до півфіналу Олімпіади напряму, показавши найкращий результат у своєму заїзді.

У кваліфікації каное-одинаків на дистанції 100 метрів Павло Алтухов і Юрій Вандюк зайняли другі місця у чвертьфіналах і також пройшли далі.

У півфіналі виступлять і українки, які виступають в байдарці-четвірці. Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх посіли третє місце у своєму чвертьфіналі і 7 серпня також продовжать боротьбу за медалі.

Стрибки у воду

15-річний Олексій Середа в стрибках з десятиметрової вишки посів високе шосте місце у кваліфікації. У фінал, який відбудеться 7 серпня, пройшли 18 найкращих спортсменів.

Боротьба

Українка Оксана Лівач у вільній боротьбі у вазі до 50 кг пробилася до чвертьфіналу, але там програла китаянці Сун Янан - 3:7. У Лівач ще буде шанс на бронзу - її чекає втішний поєдинок за право поборотися за третє місце.

Велотрек

Олена Старикова у спринті велотреку успішно подолала кваліфікацію і ще дві стадії та виступить в 1/8 фіналу. Ще одна українка Любов Басова після кваліфікації вибула в 1/32 фіналу.

Спортивна ходьба

У спортивній ходьбі на 50 кілометрів у чоловіків Мар'ян Закальницький зайняв 25-е місце, а Валерій Літанюк - 39-е. Іван Банзерук не фінішував.

У жінок на дистанції 20 км Марія Сахарук стала 19-ю, Анна Шевчук - 27-ю, а Людмила Оляновская - 43-ю.

Художня гімнастика

Вікторія Онопрієнко і Христина Погранична кваліфікувалися до фіналу особистого багатоборства в художній гімнастиці. Вони зайняли дев'яте і десяте місця - останні дві позиції, які дозволяють вийти у фінал.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже десять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, Людмила Лузан - у веслуванні, а Станіслав Горуна - у карате.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло.

Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров. У велотреку четверте місце посіла Олена Старікова.

Автор: Антон Дудар