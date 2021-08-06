Збірна України в медальному заліку втратила чотири позиції.

На Олімпійських Іграх в Токіо завершився чотирнадцятий день змагань. 6 серпня було розіграно 25 комплектів медалей в 11 видах спорту.

У медальному заліку продовжує лідирувати збірна Китаю, яка зберігає відрив від США в п'ять золотих медалей.

Збірна України за підсумками дня завоювала одну медаль - вже десяту бронзу. Її приніс каратист Станіслав Горуна. Однак у медальному заліку Україна втратила чотири позиції, опустившись на 40-е місце.

За загальною кількістю медалей (14) Україна займає на Олімпіаді 16-е місце.

Медальний залік Олімпіади 6 серпня

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після 13-го дня.

Автор: Антон Дудар