Станіслав Горуна успішно виступив в Токіо.

Український каратист Станіслав Горуна на Олімпійських Іграх в Токіо завоював бронзову медаль.

Горуна, який виступає у вазі 75 кг, подолав кваліфікацію, посівши друге місце у своїй підгрупі.

У першому двобої 32-річний львів'янин зустрічався з Кеном Нісімурою (Японія). Станіслав переміг з рахунком 2:1. Потім з таким самим рахунком українець обіграв представника США. В третій сутичці Горуна розписав нічию 0:0 з угорським каратистом й достроково вийшов у півфінал.

В останньому поєдинку своєї групи Станіслав поступився єгиптянину з рахунком 4:1. Таким чином, Горуна з другого місця потрапив на переможця сусідньої групи - італійця Луїджі Бузу. В півфіналі з представником Італії Стас програв і не потрапив у фінал.

Поєдинку за бронзу в карате немає - медаль за третє місце отримують два півфіналісти.

Читайте такожУкраїнська каратистка зупинилась за крок від медалі на Олімпіаді

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже дев'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, а Людмила Лузан - у веслуванні.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також стала срібною призеркою.

Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін