Попереду у кожного свій шлях: український топ-біатлоніст припинив співпрацю з тренером

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний завершив співпрацю з тренером Юраєм Санітрою.

Про це спортсмен оголосив на сторінці у соцмережі. Підручний співпрацював із словацьким спеціалістом останніх 10 років. За цей час найвищим досягнення спортсмена стала золота медаль у гонці переслідування на Чемпіонаті світу-2019.

Підручний подякував Санітрі за роки співробітництва і зазначив, що далі кожен із них піде своєю дорогою.

"Це були 10 років здобутків, перемог та невдач, які давали досвід і робили нас сильнішими. Дякую за ці роки плідної праці. За кожне тренування, цінні настанови та науку. За те, що допомагали ставати кращим! Перегортати цю сторінку нашої спільної історії трохи сумно, але попереду в кожного з нас свій шлях і нові цілі!", – прокоментував рішення Підручний.

Поки що біатлоніст не повідомив, хто стане його новим тренером.

Найкращим результатом Підручного у минулому сезоні стало 7 місце в гонці переслідування на Кубку світу в Обергофі.

