Це сталося "завдяки" російському спортсмену.

Збірна України з біатлону виборола "срібло" в естафеті, яка відбувалася на чемпіонаті світу-2011. До цього у наших спортсменів (Олександра Біланенка, Андрія Дериземлі, Сергія Семенова та Сергія Сєднєва) була "бронза", але колишнього російського біатлоніста Євгена Устюгова остаточно дискваліфікували, тож відбувся перерозподіл медалей.

Результати Устюгова були анульовані через порушення антидопінгових правил, пише "Суспільне Спорт". Російський спортсмен був визнаний винним у 2020 році Спортивним арбітражним судом (CAS). Через це він був дискваліфікований на період з 24 січня 2010 по 2014 рік (Олімпіада в Сочі).

Біатлоніст подавав апеляції в CAS, але всі вони були відхилені.

Відео дня

"Ми раді нарешті надати гідним спортсменам [українцям і шведам, які з 4 місця "перестрибнули" на третє] визнання, на яке вони по праву заслуговують завдяки своїй відданості, праці та дотриманню принципів чесної гри", - заявив президент Виконавчого комітету IBU Олле Далін.

Інші новини про завоювання українців

Раніше УНІАН повідомляв, що Магучіх уперше залишилася без "золота" за два роки участі в Діамантовій лізі. Дівчині не підкорилася висота у 2,01 метра. Переможницею стала австралійка.

Крім того, ми нещодавно розповідали, що українські спортсмени завоювали одразу два золота на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Вони стрибали з 3-метрового трампліну.

Вас також можуть зацікавити новини: