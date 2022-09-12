Карлос Алькарас побив досягнення Ллейтона Хьюітта.

Іспанець Карлос Алькарас стане наймолодшою першою ракеткою світу в історії чоловічого тенісу. Алькарас стане першою ракеткою світу у віці 19 років, тим самим побивши досягнення Ллейтона Хьюітта, якому вдалося зробити це у віці 20 років.

Нагадаємо, у фіналі турніру серії "Великого шолома" US Open-2022 Алькарас обіграв норвежця Каспера Рууда з рахунком 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Для Алькараса цей трофей став шостим у кар'єрі. Зазначимо, іспанець вперше в кар'єрі завоював титул "Великого шолома".

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Рууд, у свою чергу, за підсумками турніру стане другою ракеткою світу. Для Алькараса і Рууда це будуть найвищі позиції в рейтингу ATP в їх кар'єрі.

Додамо, що за перемогу у фіналі Відкритого чемпіонату США Алькарас отримав 2,6 мільйона доларів призових і заробив 2000 рейтингових очок. Рууд, у свою чергу, отримав 1200 рейтингових очок і 1,3 мільйона доларів призових.

У жіночому одиночному розряді перемогу здобула польська тенісистка Іга Швьонтек, яка у фінальному матчі обіграла представницю Тунісу Онс Жабер.

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