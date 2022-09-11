Іга Швьонтек завоювала свій 7-й титул у сезоні.

У суботу, 10 вересня, відбувся фінал жіночої сітки турніру серії "Великого шолома" US Open-2022, в якому брали участь перша ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек та п'ята ракетка світу з Тунісу Онс Жабер.

Перемогу у фіналі US Open 2022 здобула польська тенісистка.

US Open-2022. Фінал

Іга Швьонтек (Польща) – Онс Жабер (Туніс) – 6:2, 7:6 (7:5)

Тривалість зустрічі склала 1 годину 51 хвилину. За цей час Швьонтек зробила один ейс, допустила дві подвійні помилки і реалізувала 5 з 12 брейк-пойнтів. На рахунку Жабер жодного ейсу, чотири подвійні помилки і три реалізованих брейк-пойнта з дев'яти.

Огляд матчу:

Іга Швьонтек вперше стала переможницею Відкритого чемпіонату США.

Слова Іги Швьонтек після перемоги у фіналі US Open-2022:

"Мені потрібно було залишатися спокійним і зосередженим. Це Нью-Йорк - тут так голосно, так шалено. Це дійсно надзвичайно для мене. Я насправді пишаюся тим, що змогла впоратися з цим психологічно", - наводить слова Швьонтек офіційний сайт WTA.

Додамо, що для Іги це 3-й трофей на турнірах серії "Великого шолома". Попередні два титули полька взяла на Ролан Гаррос (2020, 2022).

Також варто відзначити, що Іга Швьонтек завоювала свій сьомий титул в сезоні (Доха, Індіан-Уеллс, Майамі, Штутгарт, Рим, Ролан Гаррос і US Open) і стала першою тенісисткою з часів Серени Вільямс, якій вдалося зробити подібне. Американка встановила це досягнення в 2014 році. Про це повідомляє Opta Ace.

За перемогу у фіналі Відкритого чемпіонату США Швентек отримає 2,6 мільйона доларів призових і заробить 2000 рейтингових очок. Жабер, у свою чергу, отримає 1300 рейтингових очок і 1,3 мільйона доларів призових.

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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