Вболівальники засудили дії дорослих чоловіків щодо 16-річної тенісистки.

16-річна чеська тенісистка Сара Бейлек потрапила в скандал на турнірі серії "Великого шолома" US Open-2022.

Обурення у громадськості викликало післяматчеве святкування перемоги у фіналі кваліфікації. У трансляцію потрапив момент, коли Бейлек, вигравши матч, підбігає до трибун, де чоловіки – її батько і тренер – цілують Сару в губи і поплескують по сідницях.

"Це обурливо і огидно".

"Я не знаю, до чого звикли люди в Чехії, я не знайомий з їх культурою, але мені це здається дивним", - написали в коментарях під відео зі святкуванням в соціальних мережах.

Відео скандального моменту:

Чеська тенісистка прокоментувала бурхливу реакцію в соціальних мережах на святкування перемоги у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу.

"Це була спонтанна реакція нашої команди. Батько є батько, тренера я знаю з восьми років. Він тренує мене, робить масаж.

Розумію, що комусь це могло здатися неприпустимим. Ми вже все обговорили, і більше таке не повториться.

Якби щось подібне сталося в Чехії, ніхто б навіть не звернув уваги. Але, оскільки ми в США, всі коментують те, що трапилося", - наводить слова Бейлек Daily Mail.

Додамо, що на US Open-2022 Сара Бейлек вперше в кар'єрі вийшла в основну сітку турніру "Великого шолома", де в першому колі програла Людмилі Самсоновій з рахунком 3:6, 1:6.

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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