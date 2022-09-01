16-річна чеська тенісистка Сара Бейлек потрапила в скандал на турнірі серії "Великого шолома" US Open-2022.
Обурення у громадськості викликало післяматчеве святкування перемоги у фіналі кваліфікації. У трансляцію потрапив момент, коли Бейлек, вигравши матч, підбігає до трибун, де чоловіки – її батько і тренер – цілують Сару в губи і поплескують по сідницях.
"Це обурливо і огидно".
"Я не знаю, до чого звикли люди в Чехії, я не знайомий з їх культурою, але мені це здається дивним", - написали в коментарях під відео зі святкуванням в соціальних мережах.
Відео скандального моменту:
Чеська тенісистка прокоментувала бурхливу реакцію в соціальних мережах на святкування перемоги у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу.
"Це була спонтанна реакція нашої команди. Батько є батько, тренера я знаю з восьми років. Він тренує мене, робить масаж.
Розумію, що комусь це могло здатися неприпустимим. Ми вже все обговорили, і більше таке не повториться.
Якби щось подібне сталося в Чехії, ніхто б навіть не звернув уваги. Але, оскільки ми в США, всі коментують те, що трапилося", - наводить слова Бейлек Daily Mail.
Додамо, що на US Open-2022 Сара Бейлек вперше в кар'єрі вийшла в основну сітку турніру "Великого шолома", де в першому колі програла Людмилі Самсоновій з рахунком 3:6, 1:6.
US Open-2022: трансляція
Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.
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US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.