Титулована американська тенісистка Серена Вільямс успішно стартувала на турнірі серії "Великого шолома" US Open-2022.
У першому колі шестиразова переможниця цього турніру здолала Данку Ковініч з Чорногорії.
US Open-2022. Перше коло
Серена Вільямс (США) – Данка Ковініч (Чорногорія) – 6:3, 6:3
Тривалість зустрічі склала 1 годину 41 хвилину. За цей час Вільямс зробила дев'ять подач навиліт, допустила шість подвійних помилок і реалізувала п'ять з 11 брейк-пойнтів. На рахунку Ковініч шість ейсів, вісім подвійних помилок і два реалізованих брейк-пойнта з 10.
У наступному колі Вільямс зустрінеться з другою ракеткою світу, естонкою Анетт Контавейт, яка у своєму матчі першого кола обіграла румунку Жаклін Крістіан.
Додамо, що цього року Серена виступає на US Open 21-й раз і ще жодного разу не програвала в першому колі.
Цей турнір стане для Серени Вільямс останнім у професійній кар'єрі.
Серена Вільямс - чотириразова олімпійська чемпіонка в одиночному і жіночому парному розрядах і володар некалендарного Великого шолома в одиночному і парному розрядах.
Крім того, Серена - єдина як серед чоловіків, так і серед жінок володарка кар'єрного "Золотого шолома" (що включає перемоги у всіх чотирьох турнірах Великого шолома і на Олімпійських іграх) в одиночному і парному розрядах.
US Open-2022: трансляція
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US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.