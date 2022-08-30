У наступному колі Серена Вільямс зустрінеться з другою ракеткою світу Анетт Контавейт.

Титулована американська тенісистка Серена Вільямс успішно стартувала на турнірі серії "Великого шолома" US Open-2022.

У першому колі шестиразова переможниця цього турніру здолала Данку Ковініч з Чорногорії.

US Open-2022. Перше коло

Серена Вільямс (США) – Данка Ковініч (Чорногорія) – 6:3, 6:3

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Тривалість зустрічі склала 1 годину 41 хвилину. За цей час Вільямс зробила дев'ять подач навиліт, допустила шість подвійних помилок і реалізувала п'ять з 11 брейк-пойнтів. На рахунку Ковініч шість ейсів, вісім подвійних помилок і два реалізованих брейк-пойнта з 10.

У наступному колі Вільямс зустрінеться з другою ракеткою світу, естонкою Анетт Контавейт, яка у своєму матчі першого кола обіграла румунку Жаклін Крістіан.

Додамо, що цього року Серена виступає на US Open 21-й раз і ще жодного разу не програвала в першому колі.

Цей турнір стане для Серени Вільямс останнім у професійній кар'єрі.

Серена Вільямс - чотириразова олімпійська чемпіонка в одиночному і жіночому парному розрядах і володар некалендарного Великого шолома в одиночному і парному розрядах.

Крім того, Серена - єдина як серед чоловіків, так і серед жінок володарка кар'єрного "Золотого шолома" (що включає перемоги у всіх чотирьох турнірах Великого шолома і на Олімпійських іграх) в одиночному і парному розрядах.

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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