Карлос Алькарас став переможцем US Open-2022 у віці 19 років.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем чоловічої сітки турніру серії "Великого шолома" US Open-2022.

У фінальному матчі турніру він обіграв представника Норвегії Каспера Рууда.

US Open-2022. Фінал. Чоловіки

Каспер Рууд (Норвегія) - Карлос Алькарас (Іспанія) - 4:6, 6:2, 6:7 (1), 3:6

Тривалість зустрічі склала 3 години 23 хвилини. За цей час Алькарас зробив 14 ейсів, допустив три подвійні помилки і реалізував три з 11 брейк-пойнтів. На рахунку Рууда чотири ейси, дві подвійні помилки і три реалізованих брейк-пойнта з 10.

Огляд матчу:

Варто зазначити, що Алькарасу по ходу турніру вдалося повторити досягнення тенісиста Новака Джоковича. Він став першим гравцем після серба, якому вдалося піти з матчболу на шляху до титулу турніру "Великого шолома", повідомляє офіційний сайт ATP.

Це сталося по ходу чвертьфінального матчу з італійцем Янніком Сіннером. Наприкінці четвертого сету Сіннер вів 5:4 і подавав на матч, проте Алькарас спочатку відіграв матчбол, а потім зробив брейк. Джокович у 2019 році відіграв два матчболи у фінальному матчі Вімблдону з Роджером Федерером.

Крім того, Карлос Алькарас встановив рекорд за кількістю проведеного часу на корті для турнірів "Великого шолома". Всього на Відкритому чемпіонаті США Алькарас провів 23 години і 40 хвилин, тим самим встановивши рекорд.

Попередній рекорд належав Кевіну Андерсону, який він встановив на Вімблдоні в 2018 році.

Слова Алькараса після перемоги у фіналі US Open-2022:

"Я виграв перший сет, а потім відчув, що Каспер змінив свою тактику. Я трохи напружився, але потім знову заспокоївся і знову став грати краще.

Неймовірно, що цей трофей в моїх руках і я номер один. Я завжди мріяв про це, коли починав грати в теніс. Я наполегливо працював, щоб досягти цього. Це особливий момент для мене, і я ніколи цього не забуду", - наводить слова Алькараса Eurosport.

За перемогу у фіналі Відкритого чемпіонату США Алькарас отримає 2,6 мільйона доларів призових і заробить 2000 рейтингових очок. Рууд, у свою чергу, отримає 1200 рейтингових очок і 1,3 мільйона доларів призових.

Нагадаємо, в жіночому одиночному розряді перемогу здобула польська тенісистка Іга Швьонтек, яка у фінальному матчі обіграла представницю Тунісу Онс Жабер.

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