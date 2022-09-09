Четверта ракетка світу, 19-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас у чвертьфіналі турніру серії "Великого шолома" US Open-2022 грав проти представника Італії Янніка Сіннера.
За підсумками зустрічі іспанський тенісист переміг Сіннера з рахунком 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Тривалість протистояння склала 5 годин 15 хвилин.
Під час другого сету Алькарас завдав неймовірного удару. Іспанець за рахунку 6:5 по геймам на подачі Сіннера ризикнув відбити м'яч ракеткою з-за спини.
Це викликало фурор на стадіоні. Карлос виграв цю подачу, а вболівальники на трибунах аплодували йому стоячи.
Відео моменту:
Варто відзначити, що 19-річний іспанець став наймолодшим півфіналістом на мейджорі з часів Рафаеля Надаля, якому вдалося вийти в аналогічну стадію на "Ролан Гаррос" в 2005 році. Карлос також став наймолодшим учасником півфіналу US Open з часів Піта Сампраса (1990).
У півфіналі Алькарас зіграє з американцем Френсісом Тіафо. В іншому півфіналі зійдуться Карен Хачанов і норвежець Каспер Рууд.
US Open-2022: трансляція
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US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.