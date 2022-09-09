Карлос Алькарас пробився до півфіналу US Open-2022.

Четверта ракетка світу, 19-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас у чвертьфіналі турніру серії "Великого шолома" US Open-2022 грав проти представника Італії Янніка Сіннера.

За підсумками зустрічі іспанський тенісист переміг Сіннера з рахунком 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Тривалість протистояння склала 5 годин 15 хвилин.

Під час другого сету Алькарас завдав неймовірного удару. Іспанець за рахунку 6:5 по геймам на подачі Сіннера ризикнув відбити м'яч ракеткою з-за спини.

Це викликало фурор на стадіоні. Карлос виграв цю подачу, а вболівальники на трибунах аплодували йому стоячи.

Відео моменту:

Варто відзначити, що 19-річний іспанець став наймолодшим півфіналістом на мейджорі з часів Рафаеля Надаля, якому вдалося вийти в аналогічну стадію на "Ролан Гаррос" в 2005 році. Карлос також став наймолодшим учасником півфіналу US Open з часів Піта Сампраса (1990).

У півфіналі Алькарас зіграє з американцем Френсісом Тіафо. В іншому півфіналі зійдуться Карен Хачанов і норвежець Каспер Рууд.

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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