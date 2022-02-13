Олімпійці, що представляють Україну на ОІ-2022 в Пекіні, разом з рідною країною одноголосно закликають до миру.

Національний олімпійський комітет (НОК) України виступив із закликом до миру під час зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Прес-служба Національного олімпійського комітету України опублікувала відповідний пост на офіційній сторінці у Фейсбуці.

"Олімпійці України - за мир заради миру! Олімпійська збірна України, що захищає честь країни на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, висловлює разом з рідною країною одноголосний заклик до миру.

Перебуваючи за тисячі кілометрів від батьківщини, подумки ми з нашими рідними і близькими. Олімпійські ігри завжди об'єднували людей і несли ідеали миру, єдності, дружби і поваги. Ми віримо в краще і мирне майбутнє.

Олімпійське перемир'я, яке оголошується перед кожною Олімпіадою і приймається Генеральною Асамблеєю ООН, є свідченням сили єдності держав заради ідеалів миру.

Ми переконані, що саме на спортивних аренах і під мирним небом в чесній спортивній боротьбі повинні визначатися найсильніші, найкращі, найуспішніші", – йдеться в повідомленні НОК України.

Нагадаємо, напередодні після свого передостаннього заїзду на Олімпіаді-2022 у Пекіні український скелетоніст Владислав Гераскевич показав плакат з гаслом "Ні війні в Україні".

У Росії відразу ж підняли шум з вимогою покарати українського спортсмена, мотивуючи це тим, що він порушив регламент МОК. Однак, слід зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет став на бік Гераскевича, опублікувавши офіційну заяву, в якій сказано, що українець не порушив правил, а його плакат був закликом до миру.

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