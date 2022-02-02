Змагання вже розпочалися.

До початку зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні залишилися лічені дні.

УНІАН розповідає, де можна в Україні переглядати престижні спортивні змагання.

Олімпіаду-2022 покаже Національна телекомпанія України "Суспільне" та канали Eurosport.

Телеканал "UA:Перший" покаже прямі трансляції Ігор прямо зі столиці Китаю. Також стежити за змаганнями можна на сайті "Суспільне Спорт". Медіасервіси MEGOGO та OLL.TV також будуть транслювати Олімпіаду (саме підписки на ці сервіси дають змогу дивитися канали Eurosport).

Змагання у Пекіні стартують о 03:00 за київським часом та орієнтовно тривають до 17:00.

Олімпіада розпочалася 2 лютого, але це кваліфікаційні етапи у деяких видах спорту, на яких медалі ще не розігруються. 4 лютого пройде урочиста церемонія відкриття, а завершаться Ігри 20 лютого.

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Олімпіада-2022: що потрібно знати

Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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