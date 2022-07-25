Тобі Амусан завоювала золото в змаганнях з бігу на 100 метрів з бар'єрами.

Нігерійська спортсменка Тобі Амусан здобула перемогу в змаганнях з бігу на 100 метрів з бар'єрами на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить в американському Юджині. Бігунка двічі за вечір перевершила світовий рекорд.

У півфіналі спортсменка пробігла дистанцію за 12,12 секунди і встановила новий світовий рекорд у дисципліні. Амусан перевершила попередній найкращий результат, який встановила американка Кендрі Гаррісон в 2016 році в Лондоні на 0,08 секунди.

У фіналі нігерійська атлетка фінішувала першою з результатом 12,06 з, але через сприятливий вітер цей результат не став світовим рекордом.

Друге місце в забігу зайняла ямайка Брітані Андерсон. Трійку призерів замкнула бігунка з Пуерто-Ріко Жасмін Камачо-Куїнн.

Легка атлетика. Чемпіонат світу. Біг на 100 метрів з бар'єрами. Жінки

Тобі Амусан (Нігерія) - 12,06 сек

Брітані Андерсон (Ямайка) - 12,23 сек

Жасмін Камачо-Куїнн (Пуерто-Ріко) - 12,23 сек

Додамо, що 25-річна тобі Амусан стала першою нігерійською чемпіонкою світу з легкої атлетики.

Нагадаємо, чемпіонат світу з легкої атлетики проходить в американському Юджині (Орегон) з 15 по 25 липня. Російські спортсмени не були допущені до змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що світовий рекорд у стрибках з жердиною на чемпіонаті світу з легкої атлетики встановив швед Арман Дюплантіс.

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