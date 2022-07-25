22-річний Арман Дюплантіс показав результат 6,21 м.

В американському Юджині підійшов до кінця чемпіонат світу з легкої атлетики. В останній день змагань черговий світовий рекорд встановив швед Арман Дюплантіс у стрибках з жердиною.

22-річний швед показав результат 6,21 м і встановив новий світовий рекорд на відкритому повітрі. Попередній рекорд також належав Дюплантісу і становив 6,16 м.

Відзначимо, що традиційно Дюплантіс змагався в секторі сам з собою. Основні його переслідувачі не змогли підкорити навіть шестиметрову планку.

Срібну медаль завоював американець Крістофер Нільсен який за сумою спроб випередив філіппінця Ернеста Джона Обієна. Обидва атлети взяли 5,94 м.

Відео рекордного стрибка Армана Дюплантіса:

Після змагань Арман Дюплантіс прокоментував свій успіх:

"Це була медаль, якої мені не вистачало. Зазвичай підсвідомо я завжди думаю про світовий рекорд, але сьогодні я був зосереджений на перемозі", - наводить слова Дюплантіса прес-служба World Athletics.

Нагадаємо, Дюплантісу також належить світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні - 6,20 м. Він встановив його в березні 2022 року на чемпіонаті світу в Белграді.

22-річний Дюплантіс - олімпійський чемпіон Токіо-2020, чемпіон світу-2022 і срібний призер ЧС-2019.

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