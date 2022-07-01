Арман Дюплантіс подолав планку на висоті 6 метрів 16 сантиметрів.

У четвер, 30 червня, відбулися змагання на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс встановив нове вище досягнення в стрибках з жердиною, подолавши планку на висоті 6 метрів 16 сантиметрів.

Суперники Дюплантіса американець Крістофер Нільсон і бразилець Тіаго Браз завершили виступи, не взявши висоту 6.03.

Таким чином, 22-річний швед поліпшив власне досягнення в стрибках з жердиною на відкритому повітрі, встановлене 17 вересня 2020 року на змаганнях в Римі. Тоді Дюплантіс стрибнув на 6,15 метра, побивши легендарний рекорд Сергія Бубки, що тримався 26 років.

Відео рекордного стрибка Армана Дюплантіса:

Варто відзначити, що з 2000 року World Athletics не розглядає рекорди в стрибках з жердиною в приміщенні і на відкритому повітрі як окремі, тому абсолютний світовий рекорд, що належить Дюплантісу, дорівнює 6,20 метра. Він був встановлений на чемпіонаті світу-2022 в приміщенні, який пройшов у Белграді (Сербія).

На Олімпіаді-2020 в Токіо швед виграв перше олімпійське золото в кар'єрі.

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