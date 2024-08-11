Спортсменку відправили до в'язниці під сумнівним приводом, аби зрештою поміняти на російського торговця зброєю.

Американська баскетболістка Бріттні Ґрайнер, яка майже рік провела в якості заручника в російській в’язниці, здобула золоту медаль на Олімпійських іграх в Парижі. Про це повідомляє Reuters.

Ґрайнер виступала за один із баскетбольних клубів Росії, доки в лютому 2022 року її не затримали в московському аеропорту. Формальною підставою стала наявність олії канабісу в картриджах для електронної сигарети в її багажі. Попри те, що баскетболістка мала рецепт від американського лікаря на цей засіб, їй довелося провести у російській в'язниці близько 10 місяців.

Загалом російський суд призначив Ґрайнер 9 років ув'язнення, але її звільнили вже у грудні 2022 року. Спортсменку обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута, відомого як "Торговець смертю", який відбував покарання в США. У 2023 році жінка продовжила грати в баскетбол, але вже за американську команду.

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33-річна спортсменка також взяла участь в цьогорічній Олімпіаді в Парижі, де збірна США перемогла Францію з рахунком 67:66 у фінальній грі за золоту медаль. Це сталося якраз в останній день ігор – в неділю, 11 серпня.

"Я не думала, що буду тут. Буду тут вигравати золото для своєї країни, представляючи, як моя країна боролася за мене так важко, щоб просто стояти тут. Ця золота медаль займатиме особливе місце серед двох інших, які мені пощастило виграти", – сказала Ґрайнер після фінальної гри.

В Парижі закінчилася Олімпіада

Як писав УНІАН, сьогодні в Парижі закінчився останній спортивний день Олімпійських ігор 2024 року. Збірна України посіла 22 місце в медальному заліку. У підсумку наша команда стала володаркою трьох золотих, п'яти срібних та чотирьох бронзових медалей. Це найкращий медальний результат за останні 12 років.

А переможцем Олімпіади стала збірна Сполучених Штатів Америки. В її активі 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові нагороди. Друге місце посів Китай (40-27-24), третє – Японія (20-12-13).

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