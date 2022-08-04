США і Росія обговорюють можливість обміну полоненими, в результаті якого Грайнер повернеться додому з Росії.

Російський суд визнав зірку американського баскетболу Бріттні Грайнер винною в "спробі контрабанди наркотиків" в Росію і засудив її до дев'яти років колонії загального режиму.

Про це повідомляє The New York Times.

Винесення вироку поклало край судовому процесу, за яким уважно спостерігали, і який, за словами її прихильників, зробив її пішаком у напружених геополітичних розбірках навколо війни в Україні.

США і Росія обговорюють можливість обміну полоненими, в результаті якого Грайнер повернеться додому з Росії, де вона утримується під вартою з середини лютого.

Офіційні особи в Москві заявили, що вирок є необхідною попередньою умовою для можливого обміну. Сполучені Штати стверджують, що її затримали помилково, оскільки Росія використовувала її в якості козиря.

Президент Байден назвав вирок "неприйнятним", заявивши, що це "ще одне нагадування про те, що світ вже знав: Росія неправомірно утримує Бріттні".

Елізабет Руд, повірений у справах посольства США в Москві, назвала вирок "судовою помилкою", а захист Грайнер назвал його "абсолютно необгрунтованим". Її адвокати заявили, що подадуть апеляцію.

При цьому на адміністрацію Байдена чиниться тиск з боку дружини і прихильників Грайнер, що вимагають домовитися про її звільнення.

Як повідомляв УНІАН, в "ДНР" вирішили "судити" за "найманство" ще п'ятьох взятих в полон іноземців.