Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна, яка в середині жовтня цього року стала мамою, вперше показала свою новонароджену доньку.
На сторінці тенісистки в Instagram з'явилося миле відео, на якому вона одягає дочку в костюмчик, а потім ніжно притискає до себе.
"Перший Тік-Ток Скай", - підписала пост Світоліна.
Еліна Світоліна і її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс оголосили про народження дочки 15 жовтня. Дитину зіркова пара назвала Скай.
Раніше Еліна публікувала тільки фото і відео, на яких було видно лише ручку малятка.
Нагадаэмо, Світоліна і Монфіс побралися 16 липня 2021-го року. Святкування було в швейцарському Ньоні. У зірки українського спорту є шлюбний контракт з Гаелем Монфісом.
15 травня 2022 року стало відомо, що пара чекає поповнення в родині.
В даний час українська тенісистка поєднує материнство з благодійною діяльністю. Еліна продовжує активно допомагати Україні у війні проти РФ.
У червні Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський. Платформа створена з метою збору коштів на підтримку України.