Еліна Світоліна опублікувала відео з дочкою Скай.

Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна, яка в середині жовтня цього року стала мамою, вперше показала свою новонароджену доньку.

На сторінці тенісистки в Instagram з'явилося миле відео, на якому вона одягає дочку в костюмчик, а потім ніжно притискає до себе.

"Перший Тік-Ток Скай", - підписала пост Світоліна.

Відео дня

Еліна Світоліна і її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс оголосили про народження дочки 15 жовтня. Дитину зіркова пара назвала Скай.

Раніше Еліна публікувала тільки фото і відео, на яких було видно лише ручку малятка.

Нагадаэмо, Світоліна і Монфіс побралися 16 липня 2021-го року. Святкування було в швейцарському Ньоні. У зірки українського спорту є шлюбний контракт з Гаелем Монфісом.

15 травня 2022 року стало відомо, що пара чекає поповнення в родині.

В даний час українська тенісистка поєднує материнство з благодійною діяльністю. Еліна продовжує активно допомагати Україні у війні проти РФ.

У червні Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський. Платформа створена з метою збору коштів на підтримку України.

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