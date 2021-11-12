Українка пояснила, чому потрібен шлюбний контракт.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розкрила таємниці свого особистого життя. Виявляється, в зірки українського спорту є шлюбний контракт зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.

Про це Еліна розповіла в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

"Гаель хоче велику родину, багато дітей, першою дитиною хоче хлопчика. Я теж. З моїми батьками в нього дуже гарні стосунки. Вони знають англійську на середньому рівні, тому коли ми бачимося, то у нас дуже тепла атмосфера. Батьки Гаеля, на жаль, англійською не розмовляють, тому мені довелося вчити французьку. Я її ще й до того вивчала. Зараз я практикую мову і спілкуюся з ними французькою. Наші батьки не контактують між собою через мовний бар'єр. Мої батьки не розмовляють французькою, а батьки Гаеля - англійською, тому у нас ніколи нема проблем (сміється)", - сказала Світоліна.

"Ми маємо спільний сімейний бюджет, але також маємо свої кошти у кожного окремо. У мене є мої гроші, які я витрачаю на переїзди, на тренерів. Він також має свої гроші на його проекти. Коли ми живемо разом, то є сімейний бюджет на якісь покупки тощо", - додала Еліна.

"Ми маємо шлюбний контракт. Напевно, в Україні це не дуже прийнято, бо у нас не так багато жінок, які заробляють чималі гроші. Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі проекти і великі витрати. Я прожила багато років у Європі, і для мене це вже норма", - завершила думку тенісистка.

Світоліна та Монфіс: історія стосунків

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім знову зійшлися.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Весілля тенісистів відбулося 16 липня у Швейцарії.

Стало відомо, що Світоліна змінила прізвище.

Автор: Артем Будрін