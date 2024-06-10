Українець брав участь у змаганнях, маючи температуру.

23-річний метальник молота Михайло Кохан став бронзовим призером Євро-2024. На Євро-2022 він фінішував п'ятим та три рази поспіль потрапляв у топ-7 на чемпіонатах світу. Тепер ж йому вдалося вибороти дебютну медаль на дорослому рівні. Про це пише "Суспільне".

Зазначається, що до фіналу Кохан кваліфікувався, перебуваючи на третьому місці, виконавши норматив єдиним стрибком. У фіналі Михайло двічі метав за 80 метрів та був то на другому, то на третьому місці у проміжному протоколі. Найкращою спробою Кохана став результат - 80.18 м, який він показав у передостанній раз.

Михайло розповів журналістам "Суспільне", що чекав на трохи інший виступ від себе, проте у фіналі він вже мав температуру.

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"Оцінка виступу? Непогано. Нічого зараз не відчуваю. Добре, що медаль. Але я міг набагато краще виступити. Недобре почуваюся, прихворів трохи, температура була. Але непогано, що за таких умов вдалося метнути на бронзову медаль, заробити у командний залік України нагороду. Спроби за 80 метрів? Та вони не дуже вийшли, не знаю, як воно туди вилетіло", - прокоментував спортсмен.

Українець розповів, що результати суперників його не здивували.

"Я й до останньої спроби [Новіцкі] налаштовувався "ввалити" та розслабитися, трішки не вийшло. Але нічого, попереду ще є Олімпійські ігри. Результати Новіцкі і Галаша за 80 метрів? Вважаю, що це нормально. Я казав, що треба буде метати [для медалі] за 80 метрів - так і сталося. Це прогнозовано", - зауважив Кохан.

У виданні додали, що на Олімпіаді-2024 Михайло планує провести ще два комерційні старти, а також ще один тренувальний збір та відновлення. Готуватися спортсмен буде в Естонії, адже, як каже сам метальник молота, там більш сприятливі кліматичні умови для підготовки влітку.

Спортивні досягнення українців

Як писав УНІАН, українська тенісистка Дарія Снігур здобула титул на турнірі ITF W50 у грузинському Лопоті. Українка перемогла "нейтральну" росіянку Кіру Павлову. Також на шляху до фіналу тенісистка перемогла ще трьох представниць РФ.

Також повідомлялось, що Україна завоювала друге в історії "золото" Євро та стала чемпіоном у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики серед чоловіків. Другою за результатами стала Велика Британія (255.429 бала). Третє місце виборола Італія - 252.560 бала.

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