У кваліфікації українці показали найкращий результат серед усіх команд.

Україна завоювала друге в історії "золото" Євро, ставши чемпіоном у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики серед чоловіків.

Збірна України зі спортивної гімнастики завершила виступи на чоловічому чемпіонаті Європи 4-ма нагородами. Серед яких дві золоті медалі отримав Ілля Ковтун - за виступ на паралельних брусах та перекладині. У кваліфікації за українцями найкращий результат - 253.661 бали - більше не отримала жодна команда, уточнює "Суспільне".

Другою за результатами кваліфікації стала Велика Британія (255.429 бала). Третє місце виборола Італія - 252.560 бала.

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Зазначається, що ключовими на змаганнях стали виступи Олега Верняєва та Іллі Ковтуна на коні (15.200 та 14.966 бали). Також на результат України вплинув виступ Ігоря Радівілова на кільцях (14.500 бали).

Найкращий результат у вправах на перекладині показав Ілля Ковтун, оновивши особистий рекорд і отримавши загалом 15.800 балів (виконував програму складністю 7.0). Своєю чергою Олег Верняєв показав третій найкращий результат у цій вправі з результатом у 14.833 бали.

Зазначається, що це перша медаль для України у командному багатоборстві на чемпіонатах Європи за чотири роки. Загалом за історію змагань сьогоднішній здобуток - п'ята нагорода України у командному багатоборстві на Євро. Також це наше друге "золото" (перша медаль була у 2020 році).

Також 28 квітня Україна поставили другий найкращий результат в історії за кількістю медалей зі спортивної гімнастики. Востаннє стільки медалей гімнасти отримували у 200 році. Щодо "золота" - українці здобували три медалі у кваліфікації ще на Євро-1992.

Україна піднялася в рейтингу ФІФА

Тим часом Україна оновила свої досягнення і на міжнародній арені футболу після закінчення матчів плей-оф відбору до Євро-2024. Згідно з рейтингом Міжнародної футбольної федерації футболу (ФІФА), українці посіли 22 місце.

До цього, коли рейтинг оновлювали 15 лютого, Україна була лише на 24 сходинці. На результат вплинули останні матчі, які зіграли підопічні Сергія Реброва в рамках Євро-2024.

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