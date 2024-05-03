Колишній тенісист зазначив, що боксер дуже змінився за час війни.

Український боксер Олександр Усик дуже змінився за час повномасштабної війни РФ проти України і розкрився як справжній патріот своєї країни.

Таку заяву зробив колишній український тенісист, а зараз військовий Сергій Стаховський в інтерв'ю РБК-Україна. Він зазначив, що Усик відчув зміни, що відбулися у 2022 році, і тепер намагається зрозуміти і підтримати країну.

"Мені... це дуже імпонує. Якщо його виступів до цього я не дивився, тому що він мені як людина взагалі не резонував, то тут я навіть готовий на це подивитись, бо я бачу, що людина змінилась", - поділився думкою екс-тенісист.

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Хто такий Олександр Усик

Боксер прославився гучними перемогами на рингу та отримав звання Заслуженого майстра спорту України.

Найвідомішими боями Усика є поєдинки проти Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Усик двічі переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу з боксу у важкій вазі. А бій з Дюбуа і зовсім закінчився достроково перемогою Усика.

Тим часом, боксера критикували за його неоднозначну громадянську позицію, особливо через Крим. Але після повномасштабної війни все змінилося. Усик перебував у Великбританії, він одразу після нападу повернувся в Україну і вступив до лав територіальної оборони.

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