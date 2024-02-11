Бій Усика проти Ф'юрі за титул "абсолюту" має відбутися 18 травня 2024 року.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO Олександр Усик проведе свій наступний бій 18 травня 2024 року за будь-яких обставин, навіть якщо Тайсон Ф'юрі не вийде на ринг.

Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк. Функціонер зазначив, що якщо "Циганський король" знову зірве поєдинок з яких-небудь причин, то Усику підберуть іншого суперника.

"Для Усика на 18 травня діятиме інше правило. Він повинен буде відбоксувати в цей день при будь-яких умовах. Якщо Ф'юрі знову зійде з дистанції, значить повинен бути готовий інший суперник, який буде в андеркарді цього поєдинку. Він буде готуватися до свого суперника на бій, як це нормально робиться у великих шоу. Якщо основний боєць сходить з дистанції, його змінює інший, якщо і він не може виступати - значить буде третій, який стане учасником основної події.

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Реально, таке у великих поєдинках трапляється. Коли Усик боксував з Гасієвим і у нас було багато розбіжностей з організаторами, то в роздягальні там був якийсь крузер з Угорщини, який був готовий замінити Олександра, якщо він відмовиться від бою. Коли-небудь я буду писати мемуари і розповім про це", - розповів Олександр Красюк в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого цього року, проте британець отримав травму під час спарингу у тренувальному таборі і поєдинок був перенесений. Нова дата поєдинку між Усиком і Ф'юрі - 18 травня 2024 року.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном в королівському дивізіоні і отримає від організаторів унікальний пояс, який буде прикрашений золотом і сріблом, а буквами буде нанесено напис "World Heawyweight Undisputed Champion".

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