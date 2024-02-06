Турки Аль-Шейх презентував світу спеціальний пояс для абсолютного чемпіона в хевівейті.

18 травня цього року відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, IBO и IBF Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Глава Головного управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх у своєму офіційному профілі в Instagram представив світу унікальний пояс, який отримає переможець історичного бою Усик - Ф'юрі.

Варто відзначити, що вперше в історії боксу на рингу зустрінуться володарі 4 поясів в королівському дивізіоні. До цього в суперважкій вазі було п'ять абсолютних чемпіонів, але всі вони володіли лише 3 поясами: WBA, WBC і IBF. Після появи поясу WBO "абсолютів" у хевівейті не було.

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"Цей пояс чекатиме Ф'юрі або Усика. Зроблений спеціально для цього бою. Вперше 4 пояси будуть в одному поєдинку за абсолюту. Бій століття", - написав Аль-Шейх у своєму Instagram.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого цього року. Однак британець отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Тепер їх бій запланований на 18 травня 2024 року.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі у своєму останньому поєдинку, який пройшов у жовтні минулого року, переміг роздільним суддівським рішенням екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Олександр Усик, у свою чергу, в серпні 2023 року здобув дострокову перемогу над британцем Даніелем Дюбуа і захистив титули WBA, WBO, IBO і IBF.

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