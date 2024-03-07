Джошуа два рази не зміг перемогти Усика.

Тайсон Ф'юрі висловив впевненість, що зможе перемогти Олександра Усика, який до того двічі впевнено переміг Ентоні Джошуа, повідомляє видання sport.ua.

"Усик двічі розібрався з Джошуа. Ми бачили ці поєдинки. Ті моменти, коли він просто не міг нічого вдіяти з Усиком. Тож нехай залишить Усика мені, цього маленького шульгу, я розберуся з ним замість Джошуа", - самовпевнено заявив Ф’юрі.

Він додав, що може розібратися з Усиком "навіть двічі", і закликав Джошуа "залишити цю роботу для нього".

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Нагадаємо, Джошуа бився з Усиком два рази. Перший поєдинок відбувся у вересні 2021 року і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. У серпні 2022 року відбувся реванш, в якому Олександр здобув перемогу роздільним рішенням суддів і захистив чемпіонські титули WBO, WBA, IBF і IBO.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого цього року, проте британець отримав травму під час спарингу у тренувальному таборі і поєдинок був перенесений. Нова дата поєдинку між Усиком і Ф'юрі - 18 травня 2024 року.

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