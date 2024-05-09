Полум'я довірили нести нашій українці.

9 травня вулицями Марселю з олімпійським вогнем пробігла гімнастка Марія Височанська: українці довірили очолити естафету європейських спортсменів, які несли факел паризьких Олімпійських ігор 2024. Як відомо, цьогоріч хазяйкою змагань являється Франція.

Таким чином, донька захисника Донецького аеропорту "Кіборга" ознаменувала початок 11-тижневого змагання, яке має стартувати в Парижі 26 липня. Як нагадала Львівська обласна рада у Facebook, Марія Височанська брала участь в Олімпійських іграх у Токіо (2020 рік). Також вона є бронзовою призеркою чемпіонату світу у групових вправах з гімнастики.

Як висловилися іноземні ЗМІ щодо сьогоднішньої події, те, що саме українці надали право очолити естафету у групі спортсменів ЄС - є символічним виявом підтримки України у нелегкі для неї час. На цьому також наголосила Височанська у розмові з Le Monde. Днями вона наголосила виданню:

Відео дня

"Я добре знаю, яку ціну ми платимо за те, щоб український прапор майорів на міжнародній арені".

Слід нагадати, що Україна стала 28 учасницею церемонії, що несе вогонь разом із країнами ЄС. Височанська стала учасницею естафети вогню на запрошення уряду Франції.

Височанська - донька українського "Кіборга"

Марія Височанська підкреслювала ЗМІ, що наразі всі свої спортивні перемоги присвячує батькову - відомому українському військовому "Кіборгу", який воював з Росією у 2015 році. Серед заслуг бійця - оборона Донецького аеропорту, що тривала 242 дні. Тоді у боях Олег Височанський зазнав поранення в голову. Після реабілітації він отримав статус військового пенсіонера, у 2020 очолив комунальний заклад Львівської обласної ради "Будинок воїна" на посаді директора.

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