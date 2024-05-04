У фіналі українка познущалася над Кірою Павловою, віддавши суперниці лише два гейми.

Українська тенісистка Дарія Снігур здобула титул на турнірі ITF W50 у грузинському Лопоті. У фінальному матчі українка легко здолала "нейтральну" росіянку Кіру Павлову.

Протистояння тривало менше двох годин і завершилося переконливою перемогою Снігур - двічі по 6:1. Для Дарії цей титул став десятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі.

Цікаво, що на шляху до фіналу Снігур тричі грала проти тенісисток із Росії. Перед вирішальним протисоянням українка обіграла "нейтральних" Дар'ю Зелінську, Евеліну Ласкевич та Анастасію Золотарьову.

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Україна вперше в історії матиме двох тенісисток у топ-20 рейтингу WTA. Слідом за Еліною Світоліною до найкращої двадцятки пробилася Марта Костюк.

Так, після турніру в Штутгарті Костюк піднялася на 21 місце, що стало особистим рекордом у кар'єрі Марти. Згодом вона виступила на турнірі у Мадриді, де зазнала поразки вже на старті, однак підніметься у світовому рейтингу на одну сходинку і оновить свій рекорд.

Також УНІАН повідомляв, що екс-перша ракетка світу завершила свою кар'єру. З0-річна іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса офіційно повідомила про це у квітні, хоча провела свій останній матч ще в січні 2023 року.

На рахунку спортсменки 10 перемог на турнірах WTA. Мугуруса є 2-разовою переможницею турнірів Grand Slam - Roland Garros 2016 року та Вімблдону 2017 року.

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