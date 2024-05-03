Слідом за Еліною Світоліною до найкращої двадцятки пробилася Марта Костюк.

Уперше в історії до топ-20 рейтингу WTA увійдуть дві українські тенісистки - Елірна Світоліна і Марта Костюк. Про це інформує Суспільне Спорт.

Зазначається, що після турніру в Штутгарті Костюк піднялася на 21 місце, що стало особистим рекордом у її кар'єрі. Після цього українка виступила на турнірі у Мадриді, де зазнала поразки вже на старті, однак підніметься у світовому рейтингу на одну сходинку і оновить свій рекорд.

У свою чергу Світоліна опуститься на один рядок і стане 19-ю.

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"Після оновлення рейтингу в понеділок, 6 травня, Костюк стане третьою найрейтинговішою тенісисткою в історії українського тенісу. Перед цим місце у топ-3 ділила з Даяною Ястремською, у якої 21-ше місце і також найвища позиція у світовому рейтингу", - йдеться у матеріалі.

Останні новини тенісу

Днями стало відомо, що екс-перша ракетка світу завершила свою кар'єру. З0-річна іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса офіційно повідомила про це у квітні, хоча провела свій останній матч ще в січні 2023 року.

На рахунку спортсменки 10 перемог на турнірах WTA. Мугуруса є 2-разовою переможницею турнірів Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції 2016 року та Вімблдону 2017 року.

Також УНІАН повідомляв, що на початку квітня перша ракетка України Еліна Світоліна вибула з турніру Сharleston Open у США. У 1/8 фіналу українська тенісистка у двох сетах програла Елізе Мертенс з Бельгії.

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