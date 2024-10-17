Торги за машину будуть конфіденційними.

Автомобіль Ferrari 248 F1 легендарного німецького гонщика Міхаеля Шумахера буде виставлено на аукціон RM Sotheby's в цьому році. Відомо, що за нього можна буде отримати понад 15 млн доларів, пише Newsweek.

Цей автомобіль відомий тим, що на ньому їздив семиразовий чемпіон Формули-1 під час свого останнього сезону у 2006 році. Йому вдалося вибороти п'ять перемог на Гран-прі, а також на Гран-прі Сан-Марино, чемпіонатах Європи, СА, Франції та Німеччини.

"Ці перемоги були частиною рішучого прагнення Шумахера до восьмого Чемпіонату світу - прагнення, яке врешті-решт завершилося поразкою Фернандо Алонсо. Сезон 2006 року відзначився запеклим суперництвом між німецьким та іспанським гонщиками, останній з яких виступав за команду Renault і здобув поспіль два чемпіонські титули у 2005 та 2006 роках", - нагадали у матеріалі.

Відео дня

У виданні зазначили, що під капотом Ferrari 248 встановили потужний 2,4-літровий двигун V8, який мав близько 750 кінських сил. Крім того, авто мало вдосконалену аеродинаміку та електронні системи.

Зазначається, що торги проведе аукціонний дім Sotheby's у форматі Sealed аукціону. Це буде конфіденційний процес торгів, який часто проводять для рідкісних та цінних предметів.

Що відомо про Міхаеля Шумахера

Німецький гонщик не зв'являвся на публіці після жахливого інциденту на лижах в грудні 2013 року, внаслідок якого він перебував у стані штучної коми впродовж декількох місяців.

Після цієї події Шумахер одужує вдома, проте його сім'я не надає жодної інформації про стан здоров'я чоловіка, аби була збережена його приватність.

Водночас нещодавно з'явилася інформація про те, що Шумахер був присутній на весіллі своєї доньки, що стало першою подією, на яку він публічно прийшов. На весіллі гостей попросили залишити свої мобільні телефони біля дверей, аби ніхто не міг сфотографувати 55-річного гонщика.

Вас також можуть зацікавити новини: