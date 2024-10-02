У 2013 році легендарний гонщик зазнав важкої травми голови, і відтоді сім'я ховала його від надмірної уваги преси.

Легендарний чемпіон "Формули 1" Міхаель Шумахер вперше за багато років з'явився на публіці, відвідавши весілля доньки. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Минулої суботи на курортному острові Майорка (Іспанія) заміж вийшла 27-річна Джина-Марія Шумахер. За чутками, Міхаель Шумахер, який вже 11 років не з’являється на публіці, теж був на церемонії.

У 2013 році легендарний гонщик зазнав тяжкої травми голови під час катання на лижах в Альпах. Хоча Міхаель вижив, він провів кілька місяців у медикаментозній комі. У вересні 2014 року його перевезли до сімейного дому на Женевському озері (Швейцарія), де про нього піклується його сім’я та команда медиків.

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Увесь цей час Кароліна, віддана дружина семиразового чемпіона світу, жорстко захищала свого чоловіка від надмірної уваги ЗМІ. Лише кільком обраним довіреним друзям і родичам дозволяли відвідувати Міхаеля, і лише кілька людей у ​​родині Шумахера та поза нею знають подробиці його стану та догляду. На широкий загал про стан гонщика майже нічого не відомо.

"Але присутність Міхаеля на весіллі його дочки може сигналізувати про зміну ставлення сім'ї. Хоча раніше його вже доставляли з сімейного дому на віллу на Майорці, цього разу все було по-іншому, оскільки він з’явився перед усіма іншими запрошеними на весіллі", – зауважує The Mirror.

Втім гостей усе одно попросили залишити свої мобільні телефони біля дверей, щоб ніхто не міг сфотографувати 55-річного гонщика.

Видання додає, що весілля доньки – ймовірно, не остання сімейна подія, на якій може з’явитися 7-разовий чемпіон світу "Формули 1". 25-річний Мік Шумахер, син легендарного гонщика, ймовірно, планує одружитися у найближчий час, на що і він, і його подружка вже натякнули у своїх соцмережах.

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Як писав УНІАН, нещодавно британець Льюіс Хемільтон встановив "вічний" рекорд у Формулі-1, залишивши Міхаеля Шумахера далеко позаду. У липні він посів 3-е місце на Гран-прі Угорщини, що стало його 200-м подіумом за кар’єру.

Друге місце за кількістю подіумів Формули-1 посідає якраз легендарний Міхаель Шумахер, який припинив виступати в цьому чемпіонаті ще в 2012 році. За свою кар’єру він зібрав лише 155 подіумів.

Серед чинних пілотів Формули є лише один, хто може теоретично побити цей рекорд, але на це знадобиться чимало років.

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