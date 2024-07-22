Серед чинних пілотів Формули є лише один, хто може теоретично побити цей рекорд, але на це знадобиться чимало років.

Семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Хемільтон минулої неділі встановив новий світовий рекорд, який буде важко побити в найближчому майбутньому.

21 липня на автодромі "Хунгарорінг" відбувся Гран-прі Угорщини, за підсумками якого Хемільтон посів 3-е місце. Завдяки цьому він став першим в історії "Формули-1" пілотом, який за свою кар’єру 200 разів піднімався на подіум.

Втім, навіть до вчорашнього рекорду британський пілот вже був рекордсменом, хоч попередні цифри були не такими красивими, як ювілейні 200. Адже друге місце за кількістю подіумів Формули-1 посідає легендарний Міхаель Шумахер, який припинив виступати в цьому чемпіонаті ще в 2012 році. За свою кар’єру він зібрав лише 155 подіумів.

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Третім у цьому списку рекордсменів є німецький пілот Себастьян Феттель, який теж припинив виступати у "Формулі-1" два роки тому. На його рахунку 122 подіуми.

Серед чинних гонщиків потенційно шанси побити рекорд Хемільтона в якомусь осяжному майбутньому має чинний чемпіон світу голандець Макс Ферстапен. Йому лише 26 років, він виступає за потужну команду Red Bull Racing і поки що не планує покидати Формулу-1. Зараз у нього на рахунку 107 подіумів, і майже в кожній гонці він фінішує в першій трійці, швидко наздоганяючи легендарних чемпіонів попередніх поколінь.

Втім варто зауважити, що Хемільтону знадобилося аж 17 років безперервнох участі у Формулі-1, аби встановити свій рекорд. І увесь цей час він виступав за сильні та часом тотально домінуючі команди.

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7 липня Льюіс Хемільтон встановив інший рекорд, побити який буде навіть важче, ніж кількість подіумів за кар’єру. На своєму домашньому Гран-прі Великої Британії він здобув перемогу, яка стала вже 9-ю для нього на цій трасі. Зі значним відставанням далі йдуть чемпіони вже давно минулих епох – Джим Кларк та Ален Прост, у яких по 5 перемог на цій трасі.

Серед чинних пілотів Формули-1 найближчим переслідувачем з усього-навсього 2 перемогами на цій трасі є іспанець Фернандо Алонсо. Але його кар’єра вже згасає, і він не має шансів побити рекорд британця.

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