Третього вересня збірна України завоювала в Токіо десять медалей.

Збірна України на Паралімпійських іграх у Токіо скоро, ймовірно, перетне позначку у сто виграних медалей.

Третього вересня в скарбничці української збірної з'явилося ще десять медалей: чотири золоті, п'ять срібних і одна бронзова.

Золоті нагороди виграли плавці Денис Остапченко й Максим Крипак. Також медалі найвищого гатунку здобули Зоя Овсій (легка атлетика) та Сергій Ємельянов (веслування на байдарці). Особливо варто відзначити Крипака, котрий здобув десяту золоту медаль у своїй кар'єрі.

Срібні медалі завоювали Микола Синюк (веслування на байдарці), велосипедист Єгор Дементьєв, плавець Андрій Трусов, легкоатлетка Людмила Даниліна (в бігу на 1500 метрів), а також легкоатлет Микола Жабняк (метання диску).

Бронзова медаль в Дениса Дуброва (у плаванні).

Всього в активі української збірної наразі 94 медалі: 24 золотих, 44 срібних і 26 бронзових. У медальному заліку Україна посідає п'яту сходинку.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки дев'ятого дня змагань для України.

Автор: Артем Будрін