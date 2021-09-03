Максим Крипак продемонстрував знову феноменальний результат.

Український плавець Максим Крипак став паралімпійським чемпіоном-2020 в комплексному плаванні на 200 метрів.

26-річний харків'янин з результатом 2,05.68 встановив новий світовий рекорд. Крипак обійшов конкурентів Стефано Раймонді з Італії та Баса Таккена з Нідерландів, котрі стали відповідно срібними та бронзовими призерами.

Для Максима ця золота медаль стала вже п'ятою у Токіо. В Ріо-2016 він також здобув 5 золотих нагород.

У десятий ігровий день Україна виграла також золото у веслуванні на байдарці-одиночці. 28-річний українець Сергій Ємельянов з показником 40,355 секунди став першим на дистанції 200 метрів. Сергій випередив росіянина та британця, які склали йому компанію на п'єдесталі пошани.

На Паралімпіаді-2016 Ємельянов також став чемпіоном в цій дисципліні.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

На цю мить в активі нашої збірної 22 золоті медалі, 44 срібних і 26 бронзових. У медальному заліку Україна йде п'ятою.

Автор: Артем Будрін