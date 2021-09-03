Зоя Овсій / фото paralympic.org.ua

Легкоатлетка Зоя Овсій виграла для України золоту нагороду на Паралімпіаді-2020.

27-річна українка, яка має проблеми з опорно-руховим апаратом, стала першою у метанні булави, продемонструвавши результат 25.12 метра. Зоя випередила представниць США та Російського паралімпійського комітету.

Це перше золото в історії України у даній дисципліні.

Легка атлетика. Метання булави. Жінки

1. Зоя Овсій (Україна) - 25,12 м

2. Кессі Мітчел (США) - 24,18

3. Олена Горлова (РПК) - 24,08

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Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

  • Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.
  • Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

  • На цю мить в активі нашої збірної 24 золоті медалі, 44 срібних і 26 бронзових. У медальному заліку Україна йде п'ятою.

Автор: Артем Будрін