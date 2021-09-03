Українська легкоатлетка Овсій виграла історичне золото на Паралімпіаді-2020

Це вже 24-та медаль найвищої проби для України в Токіо.

Легкоатлетка Зоя Овсій виграла для України золоту нагороду на Паралімпіаді-2020. 27-річна українка, яка має проблеми з опорно-руховим апаратом, стала першою у метанні булави, продемонструвавши результат 25.12 метра. Зоя випередила представниць США та Російського паралімпійського комітету. Це перше золото в історії України у даній дисципліні. Легка атлетика. Метання булави. Жінки 1. Зоя Овсій (Україна) - 25,12 м 2. Кессі Мітчел (США) - 24,18 3. Олена Горлова (РПК) - 24,08 Читайте такожУкраїнський плавець став десятиразовим паралімпійським чемпіоном Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

На цю мить в активі нашої збірної 24 золоті медалі, 44 срібних і 26 бронзових. У медальному заліку Україна йде п'ятою. Автор: Артем Будрін

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