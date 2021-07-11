Пор'є назвав пригоду з ірландцем "кармою".

Конор Макгрегор програв двобій Дастіну Пор'є на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 264. Бій був зупинений, оскільки Макгрегор зламав собі ногу.

На відео бою можна бачити, що Макгрегор спробував взяти Пор'є в "гільйотину", але останній зміг вибратися і завдати супернику серію нищівних ударів ліктями. Після цього дезорієнтований Макгрегор зміг встати, але підвернув ногу.

"Я заблокував його лоукік і тоді почув клацання в його нозі, це сталося в середині першого раунду. Він говорив, що збирається вбити мене в октагоні, але це занадто, так не можна.

Так, він потрапив в мене хорошим кросом, як і в минулому поєдинку – я не бачив його удару. Ще в партері він тягнув мене за рукавички вниз, і я намагався це сказати рефері. Карма - це дзеркало, іноді таке відбувається", - цитує Sport.ua розповідь Пор'є про хід двобою.

Макгрегор, своєю чергою, заявив, що "нічого ще не скінчено", він отримав травму при блокуванні удару.

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Це була третя зустріч бійців в октагоні. За підсумками Пор'є здобув дві перемоги.

Макгрегор - Пор'є: що було раніше

Перша зустріч бійців відбулася в 2014 році. Тоді перемогу технічним нокаутом святкував ірландець.

У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макгрегора і взяв реванш.

Після третього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги в 28 боях в змішаних єдиноборствах при шести поразках. У Порье - 28 перемог і 6 поразок.

Третій бій суперників був під загрозою зриву через конфлікт на грунті пожертвувань на благодійність.

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Автор: Дмитро Захаров