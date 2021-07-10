Дастін Пор'є і Конор Макгрегор / фото REUTERS

У ніч з 10 на 11 липня в Лас-Вегасі, США, пройде турнір UFC 264, в головному поєдинку якого зустрінуться ірландець Конор Макгрегор і американець Дастін Пор'є.

Макгрегор і Пор'є вже втретє вийдуть в октагон один проти одного.

Макгрегор - Пор'є: де дивитися бій

В Україні трансляцію поєдинку можна буде подивитися на каналі Setanta Sports, а також на медіасервісі MEGOGO.

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Бої основного карда (чотири поєдинки) на турнірі UFC почнуться о 05.00. Поєдинок Макгрегора і Пор'є почнеться орієнтовно після 06:30 ранку.

Макгрегор - Пор'є: що було раніше

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Автор: Антон Дудар