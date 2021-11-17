Олімпіада-2022 пройде в Пекіні / фото REUTERS

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що збірної Росії на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні не буде.

Про це повідомляє Матч ТБ.

Причина - санкції Всесвітньої антидопінгової агенції. Відповідно тепер російські спортсмени виступлять на Олімпіаді-2022 під назвою ROC (Russian Olympic Committee).

Це перекладається як "Російський олімпійський комітет". Проте розшифровувати цю абревіатуру заборонено, щоб не звучало слово Russian. Замість національного прапору у росіян буде стяг з емблемою Олімпійського комітету Росії на білому тлі.

На формі спортсменів російський прапор та герб Російської Федерації мають бути замінені на емблему Олімпійського комітету Росії. Якщо на формі є слова "Олімпійський комітет Росії", вони мають бути видалені повністю або замінені абревіатурою ROC.

Замість російського гімну під час офіційних церемоній звучатиме фрагмент з Першого концерту Петра Чайковського для фортепіано з оркестром.

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Автор: Артем Будрін