МОК продовжив санкції щодо росіян через порушення антидопінгових правил.

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що збірної Росії на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні не буде.

Про це повідомляє Матч ТБ.

Причина - санкції Всесвітньої антидопінгової агенції. Відповідно тепер російські спортсмени виступлять на Олімпіаді-2022 під назвою ROC (Russian Olympic Committee).

Це перекладається як "Російський олімпійський комітет". Проте розшифровувати цю абревіатуру заборонено, щоб не звучало слово Russian. Замість національного прапору у росіян буде стяг з емблемою Олімпійського комітету Росії на білому тлі.

На формі спортсменів російський прапор та герб Російської Федерації мають бути замінені на емблему Олімпійського комітету Росії. Якщо на формі є слова "Олімпійський комітет Росії", вони мають бути видалені повністю або замінені абревіатурою ROC.

Замість російського гімну під час офіційних церемоній звучатиме фрагмент з Першого концерту Петра Чайковського для фортепіано з оркестром.

Читайте такожОлімпіада-2022: аналітики дали невтішний медальний прогноз для України

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.

Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Вже відомий офіційний девіз змагань. А також був представлений дизайн медалей.

Відсторонення Росії від міжнародних турнірів: головне

Спортивний арбітражний суд Лозанни рішенням від 17 грудня 2020 року на два роки відсторонив Росію від участі в міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіади і ЧС, у зв'язку з підміною допінг-проб Московською антидопінговою лабораторією.

Спочатку 9 грудня 2019 року WADA відсторонило Росію на чотири роки, але CAS, зберігши відсторонення в силі, скоротив термін дискваліфікації.

Президент WADA прокоментував відсторонення Росії, заявивши, що "вони продовжили шлях обману".

У січні 2020 року Московська антидопінгова лабораторія була позбавлена ліцензії.

Автор: Артем Будрін