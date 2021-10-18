У Греції запалили олімпійський вогонь Пекіна-2022 (фото, відео)

У Стародавній Олімпії пройшла церемонія запалювання Олімпійського вогню.

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