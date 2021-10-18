У Греції запалили олімпійський вогонь / фото REUTERS

У грецькій Олімпії пройшла церемонія запалювання Олімпійського вогню зимових Ігор 2022 року.

Урочиста подія відбулася без глядачів через пандемію коронавірусу.

Естафету вогню, який буде доставлений в Пекін, починає грецький гірськолижник Іоанніс Антоніу.

У церемонії брав участь голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, який виступив з промовою.

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Олімпіада-2022: що потрібно знати

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.
  • Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.
  • Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
  • Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
  • Також вже відомий офіційний девіз змагань.

Автор: Артем Будрін