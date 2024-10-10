Про це він сказав у своєму прощальному відео.

Легендарний тенісист, 22-разовий чемпіон турнірів Великого шолома Рафаель Надаль завершить свою кар'єру наприкінці цього сезону. Про це повідомляє BBC Sport.

У виданні зазначили, що 38-річний спортсмен останній раз виступить за Іспанії на фіналі Кубка Девіза, що відбудеться у Малазі в листопаді.

"Я тут, щоб повідомити вам, що йду з професійного тенісу. Реальність така, що це були важкі роки, особливо останні два. Я не думаю, що зможу грати без обмежень", - наголосив він у своєму відеозверненні.

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Рафаель Надаль - що відомо про тенісиста

Іспанський тенісист розпочав свою професійну кар'єру у 2001 році. Йому вдалося перемогти у понад 1000 матчах та завоювати 92 титули ATP.

Також Рафаель перемагав 22 рази на турнірах Великого шлему, що є другим результатом в історії тенісу серед чоловіків. Також спортсмен 14 разів вигравав відкритий чемпіонат Франції з тенісу "Ролан Гаррос", що стало рекордом.

Крім того, Надаль отримав два олімпійські золота - в одиночному розряді у 2008 році та в парі у 2016, а також чотири рази вигравав Кубок Девіса.

Останні новини про теніс

Як писав УНІАН, 6 вересня українська тенісистка Людмила Кіченюк разом з латвійкою Оленою Остапенко виграли фінальний матч на US Open. Зокрема спортсменкам вдалося обіграти французько-китайський тандем Младєнович/Чжан (6:4, 6:3).

Також повідомлялось, що в липні легендарний тенісист Енді Маррей заявив про завершення своєї кар'єри. Тоді він наголошував, що Олімпіада-2024 стане останнім турніром у його професійному шляху.

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