Разом з Єленою Остапенко українсько-латвійський дует обіграли в фінальному матчі в двох сетах пару Крістіна Младеновіч/Шуай Чжан.

6 вересня українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко виграли фінальний матч на US Open. Про це повідомляє пресслужба US Open.

У фіналі турніру українська тенісистка разом з латвійкою Єлєною Остапенко обіграли французько-китайський тандем Младєнович/Чжан (6:4, 6:3).

Фінал парного розряду тривав 1 годину і 30 хвилин. Українка й латвійка зробили 1 подачу навиліт, допустили 7 подвійних помилок і використали 4/5 брейкпойнтів.

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Для Кіченок та Остапенко це перший виграшний Grand Slam в карʼєрі. Раніше дует виходив у фінал цьогорічного Australian Open.

Кіченок також перша тенісистка в історії України, яка доходила до фіналу на усіх чотирьох турнірах Великого Шлему. Це вдруге в історії Україна виграла парний Грендслем, вперше це сталося на Australian Open-2008, який виграли Альона та Катерина Бондаренко.

Виступи українських тенісисток

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 Вімблдону-2024, обігравши китаянку Ван Сіньюй. Українка зіграла цей поєдинок з чорною стрічкою, вшанувавши пам'ять загиблих внаслідок ракетної атаки на Україну 8 липня.

Як відомо, Світоліна розгромила представницю Китаю за 56 хвилин. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь українки. Це була перша очна зустріч тенісисток.

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