Однак спортсмен візьме участь у цьогорічній Олімпіаді.

Британський тенісист Енді Маррей вирішив завершити свою кар'єру після Олімпійських ігор 2024 року. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Маррей зазначив, що майбутній турнір стане останнім у його професійному шляху.

"Прибув у Париж на свій останній назавжди тенісний турнір - Олімпіаду. Виступи за Сполучене Королівство, безумовно, були найпам'ятнішими тижнями моєї кар'єри, і я надзвичайно пишаюся можливістю зробити це востаннє", - повідомив спортсмен. Відео дня

Відомо, що Маррей цього року заявився на змагання в одиночному та парному розрядах. Тенісний турнір Олімпійських ігор-2024 стартуватиме 27 липня, змагання будуть тривати до 4 серпня.

Що відомо про Енді Маррея

Спортсмен народився у місті Глазго (Шотландія) 15 травня 1987 року. У тенісі він дебутював у 2005 році. Протягом кар'єри він здобув 49 титулів (46 - в одиночному розряді, 3 - в парному).

Зазначається, що пік його виступів припав на початок 2010-х років. Спочатку він став першим британським тенісистом, який виграв "Гренд Слем" у Відкриту еру. Після чого отримав звання першого тріумфатора Вімблдона зі Сполученого Королівства з 1936 року. На двох Олімпіадах (2012, 2016) виборов "золото", а на Іграх-2012 поповнив колекцію срібною медаллю в міксті (змагання між командами, до складу кожної з яких входять чоловіки й жінки - УНІАН).

Після своєї кар'єри він стане другим після швейцарця Роджера Федерера представником "великої четвірки" чоловічого тенісу на відпочинку.

Останні новини тенісу

Як писав УНІАН, українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 Вімблдону-2024, обігравши китайську спортсменку Ван Сіньюй (№42 WTA). Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь українки. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Також повідомлялось, що українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла росіянку Варвару Грачову, яка виступала під прапором Франції, однак після поєдинку українка відмовилася тиснути їй руку.

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