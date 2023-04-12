Енді Маррей висловив слова підтримки українським тенісистам.

Знаменитий тенісист Енді Маррей поділився своєю думкою про рішення Британської тенісної асоціації допустити представників РФ і Білорусі до Вімблдону.

Британський спортсмен висловив підтримку українським тенісистам.

"Заздалегідь знав, що все так і буде. Думаю, дуже важливо продовжувати говорити про те, що відбувається в Україні зараз, не зосереджуючись на кількох тенісистах і декількох спортсменах, які можуть або не можуть брати участь у великих спортивних змаганнях.

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Це складне рішення для Вімблдону. Очевидно, що решта спорту пішла в зовсім іншому напрямку. Це зробило рішення дуже важким. Але я не думаю, що це має стосуватися саме цього рішення. Мені здається, це трохи відволікає увагу від того, що відбувається. Не хочеться, щоб це було. Хочеться, щоб справжня проблема перебувала в центрі уваги всіх цих обговорень.

Звичайно, співчуваю українським тенісистам. Бачив, Світоліна і Костюк говорили, наскільки їм було важко. Можливо, вони могли б отримати більше підтримки. Треба розуміти і їх точку зору, а не тільки гравців, яким не дозволили грати в минулому році. У турі є українські гравці, сім'ї яких постраждали, вони теж переживають неймовірно важкі часи. І це важливо", - наводить слова Енді Маррея Tennis Majors.

Вімблдон - є одним з чотирьох турнірів "Великого шолома" і традиційно проходить влітку на трав'яному покритті в Лондоні.

Минулого року Вімблдон був єдиним турніром, який не допустив до участі росіян і білорусів.

Цього року організатори Вімблдону скасували заборону на участь представників РФ і Білорусі через тиск ATP і WTA, які позбавили цей турнір рейтингових очок в минулому сезоні.

Варто відзначити, що організатори Вімблдону допустять до участі в турнірі тільки тих російських і білоруських спортсменів, які виконають ряд умов. Зокрема, тенісисти з РФ і Білорусі, а також їхні команди повинні будуть підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустять спортсменів, які отримують фінансування від російської або білоруської держав.

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