У минулому році представники країн-терористів не могли змагатися на цьому турнірі Великого шолому.

Асоціація тенісу Великої Британії дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Вімблдоні-2023. Як йдеться в повідомленні LTA, тенісисти зможуть взяти участь у турнірі Великого шолому під нейтральним прапором.

У квітні минулого року британська тенісна асоціація (LTA) заборонила усім гравцям з РФ і Білорусі брати участь у тенісних турнірах на території країни. За допомогою такого кроку LTA хотіла надіслати "чіткий сигнал російській і білоруській державам, що їхні дії в Україні є предметом міжнародного засудження".

Від своїх ідей асоціація не відступає, однак під тиском змушена зменшити обмеження.

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"Ми й надалі вважаємо, що це був правильний курс дій, і хочемо подякувати всім, хто його підтримував. Минув рік, а страждання народу України внаслідок війни в їхній країні не припиняються. Проблеми в тенісі чи спорті порівняно незначні.

Однак наше минулорічне рішення заборонити російським і білоруським гравцям відвідувати наші турніри призвело до значних санкцій, накладених на нас турами ATP і WTA, включаючи реальну перспективу припинення нашого членства, якщо ми повторимо заборону в 2023 році", - йдеться в зверненні асоціації.

Відзначимо, що через минулорічне рішення LTA отримала 1,6 мільйона фунтів штрафу, а також загрозу бути виключеною із міжнародних тенісних організацій. Повторний крок цього сезону міг ще більше погіршити становище британського тенісу, зокрема скасування змагань у Квінсі, Істборні, Бірмінгемі та Ноттінгемі цього і наступного року.

У зв’язку з цим LTA вирішила допустити російських і білоруських гравців, однак вони повинні будуть підписати декларації про нейтралітет. У тому числі і про невикористання проросійської, про білоруської чи провоєнної символіки.

"Ця нова декларація буде діяти на всіх подіях LTA з початку сезону на трав'яних кортах у Сербітоні. Відповідність деклараціям про нейтралітет гравця буде регулюватися та забезпечуватися турами.

Буде також підхід нульової терпимості до будь-яких прапорів, символів або інших дій, які підтримують Росію, Білорусь або війну від будь-кого на наших майданчиках, включаючи гравців і глядачів", - йдеться у звіті.

Британська тенісна асоціація наголосила, що і надалі продовжить підтримувати український народ.

Відзначимо, що Вімблдон-2022 став єдиним турніром Великого шолому у минулому сезоні, на який не допустили російських і білоруських спортсменів. На аналогічних турнірах в Франції (Rolland-Garros) і США (US Open) ці заборони не діяли. Також на Australian-Open на початку 2023-го року брали участь представники країн-терористів. Більше того, білоруска Аріна Соболенко перемогла у цьому турнірі.

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