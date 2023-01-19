36-річний іспанець не зміг перемогти Маккензі МакДональда у другому раунді турніру.

У середу, 18 січня, в рамках другого раунду турніру серії "Великого шолома" Australian Open - 2023 друга ракетка світу Рафаель Надаль сенсаційно програв американцеві Маккензі МакДональду.

У своїх соціальних мережах 36-річний іспанець прокоментував свій виліт з турніру і подякував фанатам за підтримку.

"Не той результат, якого я хотів. Я хотів би продовжити тут свій шлях, але цього дня це було неможливо. Маккензі МакДональд зіграв на чудовому рівні і Я бажаю йому всього найкращого на залишок турніру.

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Мені завжди приємно грати в Австралії. Велике спасибі всім за підтримку та чудові моменти, які я прожив тут завдяки вам. Сумно залишати цей чудовий турнір так рано. Ще раз велике спасибі всім: фанатам, організаторам, чудовій публіці. Спасибі, Мельбурн", - написав Надаль.

Рафаель Надаль програв американцеві Маккензі Макдональду всі три сети - 4:6, 4:6, 5:7. Повідомлялося, що у іспанця виникли проблеми зі здоров'ям, що вплинуло на його гру.

Додамо, що Надаль склав повноваження чинного переможця Australian Open. Минулого року іспанець у фіналі переміг росіянина Данила Медведєва.

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