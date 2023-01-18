Рафаель Надаль програв американцеві Маккензі Макдональду.

У середу, 18 січня, відбулися матчі другого кола чоловічого одиночного розряду на першому в сезоні турнірі серії "Великого Шолома" - Australian Open-2023.

Головною сенсацією дня і, ймовірно, всього турніру, став виліт другої ракетки світу і чинного переможця Відкритого чемпіонату Австралії Рафаеля Надаля.

36-річний іспанець в трьох сетах програв американцеві Маккензі Макдональду.

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Матч тривав 2 години і 26 хвилин. За цей час іспанець зробив 6 ейсів, допустив 2 подвійні помилки і реалізував 2 з 4 брейкпоїнтів. У свою чергу Маккензі зробив 14 подач навиліт, 2 подвійні і відіграв 5 брейків з 8.

Australian Open-2023. Другий раунд

Рафаель Надаль (Іспанія) - Маккензі Макдональд (США) - 4:6, 4:6, 5:7

Варто відзначити, що під час матчу у Надая виникли проблеми зі здоров'ям. Рафаель у другому сеті травмував стегно і був змушений взяти медичну паузу. Іспанський тенісист знайшов сили продовжити поєдинок, проте виграти хоча б сет вже не зумів.

Таким чином, Надаль склав повноваження чинного переможця Australian Open. Минулого року іспанець у фіналі переміг росіянина Данила Медведєва.

Додамо, що це перший випадок за чотири роки, коли чинний переможець відкритого чемпіонату Австралії зазнав поразки на турнірі. На AO-2019 Роджер Федерер в четвертому колі програв Стефаносу Ціціпасу. Після цього чинні чемпіони не програвали: в 2020 і 2021 роках Новак Джокович успішно проводив захист титулу, а в 2022-му його не пустили в країну, так що турнір проходив без чинного переможця.

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