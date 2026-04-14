Збірній Україні з водного поло зарахували поразку за відмову грати проти росіян

Офіційним результатом матчу вказали поразку України з рахунком 5:0.

На Кубку світу з водного поло Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення повинна була грати проти збірної Росії. Проте українські спортсмени вирішили відмовитися від гри, через що їм зарахували технічну поразку, свідчать дані на сайті Кубку світу.

"Всі хлопці дуже заряджені та вмотивовані. Те рішення, яке ми ухвалили, було єдино правильним, бо грати проти агресора, який весь час нищить нашу країну і вбиває наших людей, ми просто не маємо морального права", - пояснив рішення головний тренер збірної України з водного поло Олексій Шведов виданню Трибуна.

Видання Суспільне Спорт розповіло, що команди мали зустрітися між собою в поєдинку за сьоме місце другого дивізіону Кубка світу, що розігрується на Мальті. До цього Україна провела п'ять ігор у груповому раунді й на старті плейоф.

В збірній поділилися, що потенційні санкції проти української команди за бойкот гри можуть бути всеосяжними. Наприклад, це може бути відсторонення українських спортсменів на рівні збірних різних вікових категорій.

"Вони можуть прийняти нашу сторону й піти нам на зустріч, зробити якісь мінімальні [санкції] або взагалі нічого не робити. А можуть дискваліфікувати нас, як федерацію, від подальших змагань у всіх вікових категоріях", - зауважив представник Федерації водного поло України Олександр Дядюра.

В World Aquatics не оприлюднювали інформацію стосовно подальших санкцій проти збірної України, окрім технічної поразки в матчі за сьоме місце.

Повернення росіян до змагань: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) 13 квітня повідомила про зняття з Росії та Білорусі санкцій у водних видах спорту. Це дає право спортсменам з цих країн змагатися під національною символікою. Мова йде про змагання з плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, гайдайвінгу, водного поло. В організації зробили понад 700 скринінгів спортсменів із білоруською або російською спортивною національностями.

Також ми писали, що Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення допустити до змагань на Паралімпіаді-2026 шістьох спортсменів з Росії та чотирьох з Білорусі під своїми національними прапорами. Примітно, що серед організацій, які також повернули росіян до змагань, увійшли Міжнародний Олімпійський комітет, ФІФА, міжнародні спортивні організації дзюдо і таеквондо тощо.

